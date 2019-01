Nieuwjaarsreceptie begint met wandeling in natuurgebied Burreken Lieke D'hondt

11 januari 2019

15u15 0 Horebeke Natuurpunt Rondom Burreken organiseert op zondag 20 januari zijn nieuwjaarsreceptie in Horebeke.

De receptie start om 14 uur met een wandeling. De deelnemers kunnen kiezen uit drie trajecten, waarvan er één geschikt zal zijn voor buggy’s. De routes starten aan de kerk in Schorisse en lopen door het natuurgebied Burreken. Rond 16 uur zullen de wandelaars aankomen op ’t Hof Ten Broucke in de Hessestraat 2 in Horebeke. Daar zal de voorzitter met een hapje en een drankje terugblikken op het voorbije jaar en een woordje uitleg geven over de geplande activiteiten in 2019. Alle leden, vrienden, buren en sympathisanten van Natuurpunt Rondom Burreken zijn welkom.

Meer info via contact@burreken.be.be of 055/49.55.63.