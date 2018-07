Nieuwe fietspaden en zone dertig moeten veiliger verkeer uitlokken 14 juli 2018

02u34 0 Horebeke Horebeke gaat sleutelen aan de mobiliteit in de gemeente. In een deel van de Koekoekstraat zal het gemeentebestuur een zone dertig inlassen. In de Bovenstraat en de Meersestraat zullen er fietspaden komen.

De gemeenteraad besliste gisteren om de maximumsnelheid in de zone tussen het Sint-Kornelisplein en het speelpleintje 't Koekoeksnest in de Koekoekstraat te beperken tot dertig kilometer per uur in plaats van vijftig. De buurtbewoners vinden dat alvast een goede zaak. "Hoewel je in de straat maar vijftig kilometer per uur mag, rijden veel bestuurders hier met hoge snelheid voorbij. Zelfs als we met de kinderen langs de straat lopen", zegt Lien De Geeter.





Verkeersremmers

"We hebben er met de buurt over gesproken om verkeersremmers aan te vragen, maar een zone dertig is zeker ook goed. Vooral omdat er veel gezinnen met jonge kinderen wonen." Fietsers zullen dan weer veiliger kunnen fietsen tussen het vroegere café In Den Trap Op en de Broekestraat, want het gemeentebestuur gaat fietspaden aanleggen in de Bovenstraat en de Meersestraat. "Dat maakt deel uit van het mobiliteitsplan dat we momenteel aan het uitwerken zijn", zegt burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen). De aanleg van de fietspaden zal wel nog even op zich laten wachten, want het dossier is nog maar net opgestart. (LDO)