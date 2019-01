Nieuw record voor Natuurpunt in Horebeke: meeste aantal leden per honderd inwoners in Oost-Vlaanderen Lieke D'hondt

11u01 0 Horebeke Natuurpunt doet het goed in Horebeke. De vereniging weet de inwoners te bekoren, want in Oost-Vlaanderen zijn er nergens meer leden per honderd inwoners dan in Horebeke. “Steeds meer mensen zijn bezorgd om natuur dicht bij huis.”

Per honderd inwoners zijn in Horebeke 8,27 mensen lid van Natuurpunt, wat neerkomt op 64 aangesloten gezinnen. “De Vlamingen zijn erg bezorgd om natuur dicht bij huis”, zegt Jos Gyssels, voorzitter van Natuurpunt kern Rondom Burreken. “Steeds meer Vlamingen springen zelf in de bres om de natuur veilig te stellen voor de toekomst. Ook in een landelijke gemeente als Horebeke.” Natuurpunt geeft onder meer advies rond bermbeheer, organiseert cursussen, is actief in de scholenwerking en legt wandelpaden aan in natuurgebieden. “Daarnaast organiseren we ook laagdrempelige activiteiten om zo veel mogelijk mensen in contact te brengen me de natuur. Zo zijn er wandelingen, excursies, filmavonden of paddenoverzetacties”, zegt Gyssels.

De kern Rondom Burreken die actief is in Horebeke, Maarkedal en Brakel zet zich bovendien specifiek in voor de natuurgebieden in de streek. “Die gebieden hebben we zelf mee aangekocht, vaak met financiële hulp van omwonenden en lokale overheden. Voor het beheer werken we samen met de lokale landbouwers en professionele natuurarbeiders. Burreken is het meest gekende natuurgebied in de streek, maar we beheren ook een ijskelder voor vleermuizen in het kasteeldomein in Schorisse.”

Steun gemeentebestuur

“We hopen dat de toenemende aandacht voor natuur ook het nieuwe gemeentebestuur van Horebeke niet onverschillig zal laten en hen zal motiveren om werk te maken van een beleid dat de natuurwaarden van dit landelijke dorp beschermt en waar nodig herstelt. Het draagvlak is er al en Natuurpunt is met haar expertise de juiste partner. De vrijwilligers willen hiervoor graag in dialoog gaan. Het memorandum dat we recent publiceerden kan als leidraad dienen”, besluit Gyssels.