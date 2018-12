Nieuw buurinformatienetwerk communiceert via WhatsApp Ronny De Coster

23 december 2018

18u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Horebeke Horebekenaren die iets verdachts opmerken, kunnen dorpsgenoten voortaan op de hoogte brengen via een nieuw buurtinformatienetwerk. Het initiatief komt van hoteluitbater Luc Wachtelaar, die onlangs zelf slachtoffer werd van een inbraak.

Drie maand geleden werd Luc Wachtelaar wakker met twee inbrekers naast zijn bed. Hij is ze nog achterna gelopen, maar de nachtelijke dieven wisten via de achtertuin te ontkomen en werden nooit gevat.

Inbrakengolf

Wachtelaar was ook kandidaat bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen en lanceerde toen al de idee voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN) in Horebeke.

“Met de golf van inbraken die we de jongste weken in de regio kennen, had ik eigenlijk wel verwacht, dat er vanuit het gemeentebestuur een initiatief zou komen om zo’n BIN in het leven te roepen. Maar het blijft akelig stil. Dus doe ik het maar zelf”, zegt Wachtelaar.

Via WhatsApp

Dit weekend heeft is hij met een community gestart onder de vorm van een WhatsApp-groep. “Meteen hebben zich al tientallen mensen aangesloten”, zegt Wachtelaar.

“Iedereen die bij de groep aansluit, kan verdachte situaties doorgeven, zodat ineens alle leden gealarmeerd zijn”, vat de initiatiefnemer zijn opzet samen.

Wie meer wil weten over het Buurtinformatienetwerk Horebeke of erbij wil aansluiten, kan contact nemen op het nummer 0478/40.07.78 van Luc Wachtelaar.