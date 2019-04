Natuurpunt wil meer kunstnesten voor zwaluwen in Horebeke Lieke D'hondt

15u51 0 Horebeke Natuurpunt kern Rondom Burreken breekt een lans voor de zwaluwen in Horebeke. Omdat het aantal zwaluwen de laatste jaren onder druk staat door het verlies van mogelijke nestplaatsen, wil de organisatie dat meer mensen kunstnesten hangen voor de vogels. Dierenarts Martina Schwarz geeft alvast het goede voorbeeld.

“Ook in Horebeke gaat de populatie huiszwaluwen snel achteruit. Het achteruitgaan van insecten en verlies van geschikte nestplaatsen zorgde voor het teloorgaan van de laatste populatie aan de Haaghoek”, weten de natuurliefhebbers van Natuurpunt kern Rondom Burreken. Zij ondernemen nu actie en plaatsen bij dierenarts Martina Schwarz aan de Haaghoek tien kunstnesten. “Tot enkele jaren geleden hadden we hier altijd huiszwaluwen”, vertelt Martina. “Maar toen we onze schuur renoveerden moesten ze noodgedwongen op zoek naar een andere woonplaats. Nu de renovatie achter de rug is, beslisten we in samenspraak met Natuurpunt om tien kunstnesten te plaatsen. We hopen dat de huiszwaluwen zo snel de weg terug vinden naar onze praktijk. Ze zijn een lust voor het oog en zorgen voor veel sfeer op onze vierkantshoeve. Een plankje onder elk nest moet ervoor zorgen dat het hier proper blijft en onze bezoekers geen mest op hun hoofd krijgen.”

Subsidies

Natuurpunt wil dat nog meer Horebekenaars kunstnesten hangen en wil dat de gemeente hen een duwtje in de rug geeft. “Naar analogie met aanpalende gemeentes willen we voorstellen aan het gemeentebestuur om subsidies te voorzien voor zwaluwnesten”, zegt Ludo Vanderlinden van Natuurpunt. “Met een bedrag tussen 20 en 100 euro, afhankelijk van het aantal bewoonde nesten, kunnen we inwoners motiveren om kunstnesten te plaatsen en zorg te dragen voor de huis- en boerenzwaluwen.”