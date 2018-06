Natuurpunt ijvert voor beter milieubeleid 06 juni 2018

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht heeft Natuurpunt Rondom Burreken een memorandum bezorgd aan alle lijsttrekkers en partijvoorzitters in Horebeke. De natuurvereniging hoopt dat de partijen de actiepunten in het memorandum zullen meenemen in hun verkiezingsprogramma.





"Horebeke is een mooie gemeente met prachtige natuur en open kouters, maar het bestuur doet nog te weinig inspanningen om dat te behouden en te beschermen", legt Jos Gyssels van Natuurpunt Rondom Burreken uit. Om daar verandering in te brengen, heeft Gyssels samen met enkele natuurliefhebbers een memorandum uitgeschreven. Daarin staan 24 tips rond negen thema's om de natuur en het milieu in Horebeke te beschermen en te beheren. Die tips variëren van de aanleg van geboortebossen of natuurvriendelijke speelplaatsen tot het investeren in een trage wegennetwerk, beter openbaar vervoer naar Zwalm, Maarkedal en Brakel, of het ondersteunen van gedeelde woonvormen en cohousingprojecten. "We hopen dat dit een aanzet kan zijn om een beleid rond natuur en milieu te ontwikkelen. Wij staan alvast klaar om het bestuur daarin te ondersteunen en te helpen", besluit Gyssels. (LDO)