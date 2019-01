N-VA ontevreden met goedkeuring mobiliteitsplan: “Horebekenaars kregen te weinig inspraak” LDO

01 januari 2019

12u13 0 Horebeke Volksbelangen keurde op de laatste gemeenteraad van de legislatuur het mobiliteitsplan van Horebeke goed. Daarin zijn maatregelen uitgestippeld om de verkeersveiligheid in Horebeke op te trekken. Oppositiepartij N-VA is blij dat er een plan komt, maar betreurt de timing.

“We juichen het met onze fractie toe dat het college van burgemeester en schepenen ervoor geopteerd heeft om een mobiliteitsplan te laten opstellen door Solva. Dat is op zich een goede zaak”, zegt Dieter Verscheure (N-VA). “Maar we begrijpen niet waarom het bestuur de goedkeuring van het plan op amper vier dagen voor het einde van de legislatuur wil doordrukken.” Verscheure ergert zich eraan dat de Horebekenaars onvoldoende op de hoogte zijn gesteld van het plan. Nochtans lag het ontwerp van het mobiliteitsplan ter inzage in het gemeentehuis en kon het ook online geraadpleegd worden. “De inwoners werden daar enkel via de website en de Facebookpagina van de gemeente van op de hoogte gebracht. Maar de Facebookpagina heeft nauwelijks 275 volgers, dus zo bereik je nog geen 15 procent van de inwoners”, bedenkt Verscheure zich. “Bovendien liep het openbaar onderzoek van 15 juli tot 15 augustus, in volle vakantieperiode.”

N-VA wilde liever eerst opnieuw de bevolking bevragen en een infoavond organiseren, maar ondanks het verzet van de partij is het plan toch goedgekeurd door de meerderheid. “Net omdat N-VA aanhaalt dat het mobiliteitsplan een goede zaak is, hebben we besloten om het nog in deze legislatuur goed te keuren”, zegt burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen).