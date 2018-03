N-VA Horebeke wil reizigers De Lijn financieel steunen 13 maart 2018

Oppositiepartij N-VA wil het gebruik van het openbaar vervoer in Horebeke stimuleren. De partij stelt daarom voor dat de gemeente voortaan 25 procent van de kosten van een Buzzy Pazz of een Omnipas voor reizigers tussen 60 en 64 jaar betaalt.





Omdat er in Horebeke geen secundaire school, treinstation of winkelcentrum te vinden is, speelt het sociale en professionele leven van veel inwoners zich volgens N-VA buiten de gemeente af. "Mensen die geen wagen of rijbewijs hebben, moeten daarom een beroep doen op het openbaar vervoer. Niettegenstaande de geleverde inspanningen om het openbaar vervoer betaalbaar te houden, is deze kost voor veel gezinnen niet te verwaarlozen", zegt gemeenteraadslid Dieter Verscheure. Zijn partij stelt daarom voor om als gemeente 25 procent van de kosten van een Buzzy Pazz of een Omnipas voor reizigers tussen 60 en 64 jaar te betalen. Schepen van Financiën Robert De Meuleneire (Volksbelangen) neemt nog geen standpunt in over het voorstel. "We zullen het spoedig bespreken op het schepencollege, maar daar was het vandaag te druk voor", laat hij weten. (LDO)