N-VA en CD&V trekken samen naar kiezer 31 juli 2018

02u42 0 Horebeke Het worden historische verkiezingen in Horebeke, want de gemeente krijgt na meer dan 50 jaar een nieuwe burgemeester nu Joseph Browaeys ermee stopt. N-VA en CD&V zien hun kans schoon om de blauwe meerderheid te breken en trekken daarom samen naar de kiezer.

Joseph Browaeys (Volksbelangen), de langstzittende burgemeester van Vlaanderen, zal na 54 jaar niet meer op een verkiezingslijst staan. Hij geeft de fakkel door aan zijn dochter Cynthia die in oktober de lijst zal trekken. Krijgt de oppositie nu eindelijk de kans om de liberale meerderheid te breken? Bij N-VA hopen ze uiteraard van wel. De partij ziet haar kans schoon en gaat in kartel met CD&V naar de kiezer. "We onderhouden reeds jaren intens contact", zegt N-VA-voorzitter Dieter Verschuere. "Onze visies over hoe Horebeke best bestuurd kan worden, lopen gelijk. Wij willen op de resetknop drukken en Horebeke een modern bestuur bieden met een goede, professionele en onpartijdige dienstverlening." De partijen streven naar een belastingsverlaging en meer investeringen. "Maar ook de kwaliteit van de dienstverlening moet omhoog. Daarvoor moeten we er onder andere voor zorgen dat het gemeentehuis toegankelijk is voor iedereen. Er is ook nood aan veilige fietspaden en zorg voor onze trage wegen." (TVR)