N-VA en CD&V smeden kartel 25 juni 2018

N-VA en CD&V trekken in Horebeke samen naar de verkiezingen. De twee partijen zullen een kartellijst samenstellen en strijden tegen Volksbelangen van huidig burgemeester Joseph Browaeys en Groen. N-VA heeft met Dieter Verscheure en Katelijn Moerman twee van de elf zetels in de gemeenteraad en mengt zich bij de komende verkiezingen opnieuw in de kiesstrijd. Dit keer doet de partij dat samen met de CD&V van Luc Wachtelaer. Beide partijen vinden dat de democratie in de gemeente al te lang op slot zit met Volksbelangen dat al decennialang de meerderheid haalt. "Het is tijd dat er een nieuwe wind door Horebeke waait, want ik heb het gevoel dat we 20 jaar achterlopen op andere gemeenten", zegt Wachtelaer.





N-VA en CD&V schuiven dezelfde aandachtspunten naar voren. "Daarom is het logisch om onze krachten te bundelen en één kartellijst te vormen", aldus Verscheure. De twee partijen streven naar meer rechtszekerheid en meer investeringen. "Er is nood aan veilige fietspaden en zorg voor onze trage wegen. Jeugdbewegingen blijven in de kou staan, er is onvoldoende aandacht voor het leefmilieu en de openbare ruimte en er is een duidelijkere beleidsvisie rond landbouw, toerisme, horeca en de middenstand nodig", klinkt het. "We hopen dat we de meerderheid van Volksbelangen kunnen doorbreken, want dat zal de democratie in Horebeke ten goede komen", besluitVerscheure. (LDO)