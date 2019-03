N-VA/CD&V vraagt ‘knip’ in Horebeke: “Sluit stukje weg tussen Rokegem en Dorpsstraat af voor gemotoriseerd verkeer” Lieke D'hondt

26 maart 2019

15u19 1 Horebeke De N-VA-fractie stelt in Horebeke voor om het stukje Rokegem tussen de Dorpsstraat en het Kerkplein definitief af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Het straatje achter de kerk in Sint-Maria-Horebeke is al meer dan een maand dicht omdat de trillingen van het verkeer schade veroorzaken aan het nabijgelegen huis. “Misschien is het wel beter om het stuk volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en de eerste knip in Horebeke te realiseren”, stelt Dieter Verscheure (N-VA/CD&V) voor. “Met een bloembak kunnen we het gemotoriseerd verkeer weren, fietsers kunnen dan wel nog gebruik maken van de verbindingsweg. Als het nodig is voor bepaalde activiteiten, kunnen we de bloembak tijdelijk wegnemen om het verkeer opnieuw door te laten.” Ook Groen is het idee genegen, maar vraagt dan wel om het parkeerbeleid op het Kerkplein aan te passen zodat het verkeer makkelijk Rokegem kan bereiken.

Schepen van Mobiliteit Janna Bauters (Volksbelangen) onderzoekt de mogelijkheden. “We willen eerst samenzitten met de politie om de gevolgen van het afsluiten te analyseren. We maken ook een kosten-batenanalyse om te weten of het de moeite is om de weg te herstellen dan wel af te sluiten.”