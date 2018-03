Microbibliotheek aan Sint-Corneliuskerk groeit 19 maart 2018

Eén van de drie microbibliotheken in Horebeke heeft dit weekend een metamorfose ondergaan. Groen HoBraMa verving het exemplaar aan de Sint-Corneliuskerk wegens succes door een grotere boekenkast.





Een microbibliotheek is een boekenkast op een openbare plaats waar buurtbewoners zelf boeken kunnen achterlaten en ontlenen. Het concept deed zijn intrede in juli 2017 en sloeg meteen aan in Horebeke, waardoor een grotere bibliotheek nodig was. Aan de inhuldiging van de nieuwe kast ging een voorleesmoment met kinder- en jeugdboekenauteur Brigitte Minne vooraf. Minne las op een koude zondagvoormiddag voor uit haar eigen boeken aan jong en oud.





(LDO)