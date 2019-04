Legendarisch wielercafé In Den Trap Op krijgt nieuw elan: “We willen het werk van Marie-Jeanne verderzetten” Lieke D'hondt

03 april 2019

18u20 2 Horebeke Sabine Dewolf (52) en Yves Wynendaele (50) zullen de komende maanden alles op alles zetten om het bekende café In Den Trap Op nieuw leven in te blazen. “We willen opnieuw de plaats zijn voor wielertoeristen en wandelaars die het hart van de Vlaamse Ardennen komen ontdekken. We zijn klaar voor de uitdaging.”

Als alles goed gaat, loopt het legendarische café In Den Trap Op aan de hoek van de Bovenstraat in Horebeke rond deze tijd volgend jaar weer over van de wielerfans die naar de Ronde van Vlaanderen aan het kijken zijn. Sabine en Yves uit Zwalm zijn namelijk van plan om het café nieuw leven in te blazen. “We waren op zoek naar een pand dat goed gelegen is, toen ons oog hierop viel. Het ligt het hart van de Vlaamse Ardennen en er is heel veel passage: ideaal dus. We gaan er een bruine kroeg met een gezellig interieur en een frituur van maken”, vertellen de kersverse eigenaars. “We zullen het pand wel helemaal moeten strippen, want de 2,5 jaar leegstand heeft zijn sporen nagelaten. We moeten grondig bekijken waar er eventueel vocht zit en het interieur helemaal aanpakken. Dat zal enkele maanden in beslag nemen. De liefhebbers zullen dus nog even geduld moeten uitoefenen vooraleer het hier weer een aangename aantrekkingspool is.”, zegt Yves. Het nieuwe interieur kiezen, dat zal een werkje zijn voor Sabine. “Ik hou ervan om beurzen en marktjes af te schuimen om spullen te kiezen, dus dat zie ik zeker zitten.”

Zelfde elan

Yves en Sabine zijn geen groentjes als het aankomt op ondernemen. Sabine baat in Nederzwalm bed & breakfast Aire de Repos uit, Yves trekt in de provincie Henegouwen naar de markten met een charcuterie- en traiteurzaak. Daar wil hij graag mee stoppen. “Elke dag voor dag en dauw opstaan en de markt doen, begint te wegen. Daarom zoek ik een overnemer voor mijn zaak en wil ik in Horebeke de friettraditie nieuw leven inblazen.” Met de combinatie van frituur en café zetten de nieuwe eigenaars het werk van de vorige uitbaatster Marie-Jeanne verder, ze behouden zelfs de naam. “We willen opnieuw de plaats zijn voor wielertoeristen en wandelaars die hier het hart van de Vlaamse Ardennen komen verkennen. We zijn klaar voor de uitdaging. We zijn trouwens niet van plan om de naam te veranderen. Het is nu al een herkenningspunt in de streek, dat willen we zo houden.”

Het project is voor Sabine ook extra bijzonder: haar grootmoeder hield café in het West-Vlaamse Oeselgem. “Ik heb er als kleuter heel vaak rondgelopen en ik deed niets liever dan zelf cafeetje te spelen. Misschien was het wel voorbestemd”, lacht ze.