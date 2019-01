Leerlingen 2geltje op pad met vogelexpert: vogels leren herkennen en spotten Lieke D'hondt

25 januari 2019

17u14 0 Horebeke De leerlingen van de zesde klas van basisschool 2geltje in Horebeke mochten vrijdagmiddag op pad met vogelexpert Ludo Vanderlinden. Hij nam de leerlingen op sleeptouw om hen de verschillende soorten vogels te leren herkennen en te spotten.

Met de verrekijkers in de aanslag tuurden de leerlingen van meester Bart in de tuin van Ludo Vanderlinden. Om de gespotte vogels goed te kunnen herkennen, gaf de vogelexpert ook uitleg over de verschillende soorten en hun karakteristieken. “Er valt veel te vertellen over vogels”, zegt Vanderlinden. “Het zijn boeiende dieren die bij veel kinderen de nodige nieuwsgierigheid oproepen.”

De namiddag kaderde in de vogeltelweek voor scholen van Natuurpunt. De vereniging riep de scholen en hun leerlingen op om de vogels in de schooltuin te tellen. Op die manier wil Natuurpunt in kaart brengen hoe het gesteld is met de vogels op de Vlaamse scholen.