Langstzittende burgemeester komt niet meer op in oktober

Lieke D'Hondt

23 januari 2018

17u10 0 Horebeke Joseph Browaeys (Volksbelangen), zal zich bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niet meer verkiesbaar stellen in Horebeke. Dat heeft de 79-jarige burgemeester deze middag verteld tijdens de Burgemeestersmarathon op Radio 2.

Browaeys was 54 jaar lang burgemeester in Horebeke, maar wil de fakkel doorgeven aan zijn dochter Cynthia. Zij zal in oktober de lijst trekken voor Volksbelangen. “Ik wil nu stoppen nu ik nog relatief gezond ben”, zegt Browaeys op Radio 2. “Stel dat het binnen een paar jaar slecht met me gaat en ik de fakkel niet meer aan mijn dochter zou kunnen doorgeven, dan zou ik dat erg jammer vinden.”