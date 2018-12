Laatste gemeenteraad voor oude rotten Browaeys en De Meuleneire: “We blijven wel beschikbaar voor de politiek” Lieke D'hondt

27 december 2018

20u46 0 Horebeke De laatste gemeenteraad van de legislatuur zit erop in Horebeke. Voor de 84-jarige schepen Robert De Meuleneire (Volksbelangen) en de 79-jarige burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen) was het hun allerlaatste vergadering als actieve politicus. “Samen hebben we 102 jaar ervaring.”

Na 54 jaar is het politieke doek gevallen voor Joseph Browaeys. De burgemeester zat voor de laatste keer zij aan zij met zijn eerste schepen Robert De Meuleneire in de gemeenteraad. Ook hij stopt met politiek, na 48 jaar als schepen. Vanaf januari zullen ze enkel nog op de achtergrond aan politiek doen. “Ik zal zeker in de zaal komen zitten”, zegt Browaeys. Hij zal dan kunnen zien hoe zijn dochter Cynthia Browaeys het doet als burgemeester. “Achter de schermen zal ik eigenlijk mee blijven besturen. Ik blijf actief bij Volksbelangen en ik ga Horebeke zeker niet verlaten”, vertelt Browaeys. “Ook ik blijf altijd beschikbaar voor de politiek”, vult De Meuleneire aan. “Want ik ga het wel missen. Vooral de vriendschap die ik hier ervaar bij mijn collega’s en bij de inwoners van Horebeke. Ik weet zeker dat die vriendschap niet gaat veranderen op 1 januari, maar ik ga een aantal mensen toch minder vaak zien.”

Spaarbekken en Arcadia

Als we vragen waar de burgemeester en zijn eerste schepen het meest fier op zijn, hoeven ze niet lang na te denken. “Ons voetbalterrein”, zegt Browaeys. “Een plein zoals dat van ons vind je hier in de Vlaamse Ardennen niet snel.” De Meuleneire is dan weer bijzonder trots op jeugdhuis Arcadia. “Dat hebben wij zelf opgericht, ik ben er zelfs nog voor naar Gent moeten rijden”, weet de schepen nog. “Ook het spaarbekken in de Meersestraat was een belangrijke realisatie. Zo hebben we de zware overstromingen een halt kunnen toeroepen.”

Actief blijven

Nu de actieve politieke carrière van de twee ouderdomsdekens erop zit, kunnen De Meuleneire en Browaeys genieten van hun pensioen. Maar rusten, dat zit er toch nog niet in. “We zijn allebei nog heel actief en gaan veel op stap. Eigenlijk kunnen we niet thuisblijven. Dus als we niet meer naar het schepencollege mogen komen, zullen we wel achteraf wel nog meegaan om iets te gaan drinken”, lacht Browaeys.

Mobiliteitsplan

De laatste gemeenteraad van de legislatuur stond niet enkel in het teken van het afscheid van De Meuleneire en Browaeys. Er stond ook nog de belangrijke goedkeuring van het nieuw opgestelde mobiliteitsplan op de agenda. Met het plan wil het gemeentebestuur Horebeke veiliger maken voor alle weggebruikers. Daarom zal de gemeente het STOP-principe toepassen. Dat wil zeggen dat Stappers, Trappers en Openbaar vervoer voor Personenwagens komen. Om ervoor te zorgen dat meer Horebekenaars hun verplaatsingen te voet of met de fiets doen, wil de gemeente meer trage wegen herwaarderen. Er zal een plan opgemaakt worden om te bekijken welke trage wegen opnieuw opengesteld moeten worden en waar een parallelle route mogelijk is om een doorsteek te creëren. Ook de fietspaden zijn belangrijk in het STOP-principe. In de mate van het mogelijke zullen er extra fietspaden komen. Het mobiliteitsplan verwijst onder meer naar de N8, Smarre en de Bovenstraat. In de Dorpsstraat en de Broekestraat voorziet het mobiliteitsplan fietspaden buiten de dorpskern. Al moet er wel onderzocht worden op welke plaatsen dat effectief mogelijk is. Waar het niet mogelijk is om fietspaden aan te leggen, krijgt de gemeente het advies om verkeersremmende maatregelen te nemen op de knelpunten, zoals een uitgebreide zone dertig in de dorpskern van Sint-Maria-Horebeke.

Tot slot wil het gemeentebestuur ook het doorgaand vrachtverkeer weren uit de dorpskernen. Een tonnagebeperking voor de dorpskern van Sint-Maria-Horebeke moet soelaas brengen. Het zwaar verkeer zou dan kunnen omrijden via de N8 en de N415 in plaats van het dorp te doorkruisen via de Dorpsstraat en de Broekestraat. Er is wel nog overleg nodig met de buurgemeenten vooraleer Horebeke een dergelijk tonnageverbod kan invoeren.