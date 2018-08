Koninklijke Harmonie strikt Belle Perez voor jublieumfeest 09 augustus 2018

02u36 0

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Horebeke bestaat dit jaar 150 jaar. Om dat te vieren organiseert de Harmonie op zaterdag 18 augustus een groot jubileumfeest. Je kan die dag tussen 17 en 19.45 uur genieten van een driegangenbuffet of een viparrangement in Loods Vindevogel, Heerweg 47 in Horebeke. Nadien speelt de Harmonie haar jubileumconcert. "Dit jaar hebben we Belle Perez uitgenodigd voor het concert", zegt voorzitter Karel Bauters. Zij zal in het tweede deel van het concert de muzikanten vervoegen. "Met Belle Perez maken we een frisse keuze. De combinatie tussen haar en de harmoniemuziek is relatief nieuw. We hopen dat Horebeke en omstreken er warm voor loopt." Kaarten voor het eetfestijn en concert zijn beschikbaar via harmoniehorebeke@gmail.com of 055/45.63.71. (LDO)