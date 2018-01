Joseph Browaeys stopt na 54 jaar als burgemeester DOCHTER CYNTHIA WORDT LIJSTTREKKER TIJDENS VERKIEZINGEN IN OKTOBER LIEKE D'HONDT

24 januari 2018

02u55 0 Horebeke Joseph Browaeys (Volksbelangen), de langstzittende burgemeester van Vlaanderen zal na 54 jaar niet meer op een verkiezingslijst staan. Hij geeft de fakkel door aan zijn dochter Cynthia die in oktober de lijst zal trekken. "Dit is voor mij een moeilijke beslissing, maar mijn dochter is er klaar voor", zegt Browaeys.

Wie in Horebeke woont en jonger is dan 54 jaar heeft nooit een andere burgemeester gekend dan Joseph Browaeys. De burgemeester is in Horebeke dan ook razend populair en kent zowat iedere dorpeling persoonlijk. Dat Browaeys bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer op de lijst zal staan, is voor veel mensen geen verrassing. De man werd deze maand 79 jaar en bovendien toonde zijn dochter al veel interesse om in zijn voetsporen te treden. "Het blijft wel een moeilijke beslissing", vertelt Browaeys. "Maar mijn dochter is er klaar voor. Zij helpt al tien jaar achter de schermen mee. Ze helpt mij met mijn e-mails en is van alles op de hoogte."





Browaeys hoopt met andere woorden dat zijn dochter de nieuwe burgemeester van Horebeke zal worden, maar uiteraard is het de kiezer die daarover beslist. "Ik zal er dan ook alles aan doen om mijn stemmen te behouden", zegt de burgemeester. "Als Cynthia dan in mijn voetsporen mag treden, zal ik achter de schermen met haar blijven samenwerken."





Prinsenpaar op bezoek

Meer dan een halve eeuw besturen, dat brengt natuurlijk positieve en negatieve momenten met zich mee voor Browaeys. Hij herinnert zich het bezoek aan Horebeke van prins Filip en prinses Mathilde in 2002 nog goed. "Dat was één van de mooiste momenten van mijn carrière", vertelt hij. "Maar ook het ereburgerschap van wielrenner Peter Van Petegem en kunstenaar Patrick Van Caekenbergh vond ik heel mooi." Minder fraai vond Browaeys enkele politieke tegenstanders die door de jaren heen passeerden. "Ik herinner me een schepen die zich afscheurde van de partij en een gemeentesecretaris die tegen mij opkwam. Dat waren geen leuke momenten. Soms werd er ook op de man gespeeld en dat deed pijn. Er werd al eens vuile kritiek gegeven om een persoonlijk doel te bereiken. Zelf heb ik dat nooit gedaan en ik ga ook aan Cynthia zeggen dat ze het spel zo niet mag spelen."





Steunen en opleiden

Cynthia vindt het zelf ook fijn dat ze de fakkel kan overnemen van haar vader. "Het is leuk dat hij na 54 jaar op een hoogtepunt kan stoppen. Ik ben enorm fier op hem. Nu kan hij mij nog steunen en opleiden. Ik kijk er dan ook naar uit om de lijst voor Volksbelangen te trekken. Het is natuurlijk nog afwachten tot de verkiezingen, maar ik voel nu al de steun van de partij en ik zal er samen met de anderen op de lijst voor vechten."