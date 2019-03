Jonge liberale schepenen uit Horebeke en Wortegem-Petegem wagen hun kans op Vlaams en federaal niveau Lieke D'hondt

15 maart 2019

17u17 0 Horebeke Janna Bauters (29) en Maarten Van Tieghem (30) staan bij de volgende federale en Vlaamse verkiezingen voor Open Vld op de Oost-Vlaamse lijsten. De schepenen in respectievelijk Horebeke en Wortegem-Petegem bundelen onder de roepnaam ‘MaJá!’ hun campagne.

Janna Bauters uit Horebeke neemt de tiende plaats op de federale kamerlijst voor haar rekening, Maarten Van Tieghem uit Wortegem-Petegem prijkt op plaats tien van de Vlaamse lijst. Via hun duo-campagne willen de liberale kandidaten hun kennis en ervaring delen om tot nieuwe liberale ideeën te komen. De campagne hebben ze ‘MaJá!’ gedoopt. Een samentrekking van de eerste letters van hun namen, maar ook een verwijzing naar optimisme en ambitie. “Op de vraag of we willen vooruitgaan en of we dat kunnen, antwoorden we als Oost-Vlaming steeds ‘MaJá!’. Het is een woord dat optimisme en ambitie uitstraalt en staat tegenover ‘ja, maar…’. Oost-Vlaanderen is een provincie van doeners en harde werkers. Gewoon doen? MaJá!”, legt Bauters uit.

Hart voor lokale politiek

De speerpunten van de campagne zijn een innovatief sterke landbouwsector, een adequate snelle rechtsbedeling, een digitale en efficiënte overheid, een liberale gezondheidszorg op maat van iedereen en het erkennen, herkennen en stimuleren van individueel talent, zowel via onderwijs als door de ondersteuning van de cultuur- en sportsector. “We hebben elk onze eigen topics: mijn focus ligt eerder op het Vlaamse niveau terwijl Janna kiest voor materie op federaal niveau”, zegt Van Tieghem. “Toch onderschrijven we samen de nood aan een performante, efficiënte en voornamelijk kleinere overheid. We zijn schepen voor communicatie of digitalisering in onze gemeente en willen dat uitgangspunt doortrekken op een hoger politiek niveau.” De kandidaten benadrukken wel dat ze een hart hebben voor lokale politiek. “Maar we hebben meer dan ooit ervaren dat het kader waarbinnen we werken in Brussel wordt uitgetekend. Een betere overheid start dan ook daar, zodat elke gemeente of stad van daaruit gewoon beter kan doen”, zegt Bauters.