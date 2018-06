Jonge gezinnen willen Korsele omvormen tot speelstraat 26 juni 2018

02u40 0 Horebeke Enkele jonge gezinnen die in Korsele in Horebeke wonen, hebben voorgesteld om de straat gedurende de zomermaanden om te vormen tot een speelstraat.

De straat zou dan afgesloten zijn voor doorgaand verkeer zodat de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. De buurtbewoners denken ook na over activiteiten en animatie voor alle bewoners van de straat.





De initiatiefnemers hebben het voorstel aangekaart bij het college van burgemeester en schepenen, maar burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen) is nog niet van plan om het meteen goed te keuren. "Het is een moeilijk geval, want volgens mij is een speelstraat in Korsele praktisch niet haalbaar. Er woont bijvoorbeeld een notaris in de straat die dan niet meer bereikbaar zal zijn. We zullen het voorstel eerst nog eens bestuderen en samenzitten met de politie vooraleer we een beslissing nemen." De bewoners hopen toch dat Korsele deze zomer op zijn minst voor een deel speelstraat zal zijn. "Desnoods zullen we met een symbolische actie zelf een speelstraat maken", zegt Filip Hebbrecht. (LDO)