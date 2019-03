Jeugdauteur Marc de Bel leest voor aan microbib in Horebeke Lieke D'hondt

18 maart 2019

14u33 0 Horebeke De microbib van Groen in Horebeke krijgt op zondag 24 maart bezoek van jeugdauteur Marc de Bel. Hij zal aan de microbib in de Koekoekstraat 17 in Sint-Kornelis-Horebeke voorlezen uit zijn nieuwste boek ‘Bukkie’.

Het voorleesmoment kadert in de Jeugdboekenmaand. “Samen met alle boekenvrienden vieren we de Jeugdboekenmaand ook in Horebeke”, zegt Florian Vande Walle. “Want lezen en voorgelezen worden blijft, zeker voor kinderen, van onschatbare waarde.” Iedereen is welkom aan de microbib om 10.30 uur.