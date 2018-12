Inwoners planten vredesboom en komen met verrassing: niet één maar twee vredesbomen voor Horebeke Lieke D'hondt

23 december 2018

12u25 0 Horebeke Horebeke heeft sinds dit weekend officieel een vredesboom. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) had alle steden en gemeenten opgeroepen om een boom te planten ter herdenking van Wapenstilstand op 11 november 1918.

Met wat vertraging is de vredesboom ook in Horebeke aangeplant. Enkele inwoners van Horebeke vonden het jammer dat het gemeentebestuur wegens praktische overwegingen de bestelde boom niet ging halen bij het Agentschap Natuur en Bos. Ze trokken daarom zelf naar Heusden en brachten de boom mee naar Horebeke. De inwoners mochten daarna zelf kiezen waar de boom geplant zou worden. Een weide in Vrijsbeke kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. “Een symbolische plaats”, vertelt Filip Hebbrecht. “Want hier in Korsele leven protestanten, christenen en vrijzinnigen al decennialang vreedzaam samen.”

Twee vredesbomen

“Wie koos voor de andere locatie in de Hessestraat hoeft niet te treuren. We hebben van ANB namelijk twee vredesbomen gekregen. De tweede boom, ook een winterlinde, zullen we planten in de Hessestraat”, besluit Hebbrecht.