Inwoners halen zelf vredesboom op en laten dorpsgenoten plekje kiezen Lieke D'hondt

10 december 2018

17u33 0 Horebeke Horebeke krijgt een maand na Wapenstilstand dan toch nog een vredesboom. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) riep alle steden en gemeenten op om op 11 november de symbolische boom te planten om de Eerste Wereldoorlog te herdenken, maar in Horebeke liep dat wat vertraging op.

Het gemeentebestuur van Horebeke bestelde een boom bij ANB, maar besloot hem niet op te halen. “Er was ons verteld dat het om een grote boom ging die enkel met een vrachtwagen opgehaald kon worden”, zegt schepen Robert De Meulenaire. Enkele inwoners van Horebeke zijn de boom nu zelf gaan halen bij ANB in Heusden. Ze laten alle Horebekenaars mee beslissen waar hij moet komen. “Via een poll op Facebook kunnen de inwoners kiezen uit twee locaties”, zegt Florian Vandewalle. “Het wandelknooppunt in Korsele en de kapel van de Ronde van Vlaanderen in de Hessestraat.”

De initiatiefnemers maken op 16 december bekend waar de boom geplant zal worden. Op 22 december wordt de vredesboom aangeplant op de gekozen locatie.

Meer over ANB

Horebeke

milieu