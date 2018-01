Inwoners Geuzenhoek praten bij op nieuwjaarsreceptie 02u51 0 Foto Ronny De Coster

De inwoners van de Geuzenhoek in Horebeke hebben het nieuwe jaar ingezet met een receptie. Enkele vrijwilligers zorgden ervoor dat de buurtbewoners konden vieren in een schuur met soep, jenever, bier en hapjes.





"De receptie is het ideale moment om onze nieuwe buren te leren kennen en bij te praten", zei Cornelis Blommaert. De aanwezigen tastten ook in de buidel om een goed doel te steunen. Dit jaar hielpen ze Jessica. Zij moet door een huidziekte veel medicatie aankopen en kan de steun goed gebruiken.





(LDO)