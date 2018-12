Inbrekers houden plundertocht langs zes scholen Overal zelfde scenario: daders zoeken alleen geld en richten veel schade aan Ronny De Coster

10 december 2018

11u41

Bron: Eigen berichtgeving 39 Horebeke Inbrekers hebben een spoor van vernieling getrokken in zes scholen in de Vlaamse Ardennen. Overal speelde zich hetzelfde scenario af: de daders braken eerst het secretariaat binnen, waar ze geld zochten en sleutels van andere lokalen. De buit bestaat telkens hoogstens uit een paar honderd euro. Maar de schade die de inbrekers hebben aangericht, loopt veel hoger op.

Zondag raakte al bekend dat nachtelijke inbrekers aan het werk waren geweest in de Vrije Basisschool in Hundelgem, waar ze een paar honderd euro stalen en vier deuren vernielden.

Maandagochtend bleek dat de daders dit weekend in de Vlaamse Ardennen een heuse plundertocht hebben gehouden: in nog eens vijf andere scholen kwamen directeurs en personeel terecht in een overhoop gehaalde school met veel schade aan ramen en deuren.

“Ik denk dat er niets gestolen is, maar het gaat ons veel geld kosten om de schade te herstellen”, bedenkt Patrick Van Herpe, directeur van de de Vrije Basisschool 2geltje aan de Dorpsstraat in Horebeke. “Dit raam van mijn bureau is geforceerd. Al mijn kasten en laden zijn geopend. Ze hoopten ook iets te vinden in de leraarskamer: ook hier staan alle kasten open”, toont Van Herpe. Aan de overkant van het schoolgebouw zijn de inbrekers het secretariaat kunnen naar binnen klauteren, nadat ze een raam hadden opengebroken. Ook daar: complete chaos.

“Je kan aan de voordeur van onze school nauwelijks zien hoe ze die geforceerd hebben, maar binnen hebben ze wel grof geweld gebruikt om deuren open te breken”, vertelt Geert Wildemeersch, directeur van de Vrije Basisschool aan de Decoenestraat in Munkzwalm. “Bekijk eens die deur van ons secretariaat: ze hebben toch wel héél brute kracht gebruikt om die open te krijgen. En alle kasten zijn opengemaakt en leeggehaald. Alle sleutels zijn uit het kastje gehaald, zodat de inbrekers ook naar andere lokalen konden. Ook in mijn bureau zijn ze op zoek gegaan naar geld. Maar ik denk niet dat we iets kwijt zijn”, besluit Wildemeersch.

Brute kracht is er kennelijk ook gebruikt bij de inbraak in de Vrije Basisschool in Sint-Maria-Latem. Daar zijn de daders naar de eerste verdieping getrokken, waar de kantoren zijn van het aanpalende tehuis Ruyskensvelde. Hier is de ravage nauwelijks te overzien. De inbrekers hebben zelfs deuren kapot geschopt om in de bureaus te geraken. Die zijn stuk voor stuk helemaal overhoop gehaald. Ook hier zou er volgens de eerste vaststellingen geen buit zijn.

“Ze zijn op de speelplaats over een hekje geklauterd en dan via een achterdeur de school binnen geraakt”, zegt Wim Vanommeslaeghe, directeur van de Vrije Basisschool op de Penitentenlaan in Velzeke. Daar is wél geld gestolen. “Ik schat dat we ongeveer driehonderd euro cash kwijt zijn, geld dat in mijn bureau in een kistje lag. We hebben eigenlijk nog geluk gehad: er is vrijdagavond op school nog een quiz geweest en ook de opbrengst daarvan lag nog op school. Die centen hebben ze niet gevonden. Geld is kennelijk wel het enige waar de inbrekers op uit waren: er staan in mijn bureau ook drie dure beamers, die we op die quiz hadden gebruikt. Die bleven onaangeroerd. Ook computers moesten ze blijkbaar niet hebben”, bedenkt Van Ommeslaeghe.

Hij kreeg ook inbrekers over de vloer in de vestiging in Oombergen. Ook daar hebben de inbrekers alles overhoop gehaald. Voorlopig lijkt het er niet op, dat er iets gestolen is”, besluit de directeur.