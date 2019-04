Horebeke lanceert nieuw gemeentemagazine ‘(H)eerlijk Horebeke’ Lieke D'hondt

17 april 2019

16u42 1 Horebeke ‘(H)eerlijk Horebeke’, zo heet het nieuwe gemeentemagazine dat in alle brievenbussen in Horebeke terug te vinden is. Het gemeentebestuur lanceert het magazine om beter te kunnen communiceren met haar inwoners. “De communicatie moet beter in beide richtingen.”

Sinds het begin van de huidige legislatuur heeft Horebeke voor het eerst een schepen van Communicatie. Janna Bauters (Volksbelangen) neemt die taak op zich en lanceert meteen ‘(H)eerlijk Horebeke’, waarin alle informatie over de gemeente wordt gebundeld. “We willen deze legislatuur meer inzetten op communicatie”, zegt Bauters. “We willen dat in beide richtingen verbeteren. We zijn dus ook op zoek naar meer input van inwoners, handelaars en verenigingen.” De eerste editie van het magazine is nog summier. “We moeten het nog wat aftasten, maar de reacties zijn alvast goed. We willen op dezelfde manier verder werken en in de toekomst zo de inwoners nog meer informeren over projecten die op stapel staan.”