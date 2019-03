Horebeke haalt snelheid naar beneden op Steenberg en Den Daele Lieke D'hondt

26 maart 2019

15u08 0 Horebeke De maximum toegelaten snelheid op Steenberg en Den Daele in Horebeke wordt verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. Dat heeft de voltallige gemeenteraad beslist.

“De limiet van 70 kilometer per uur geeft problemen”, zegt schepen van Mobiliteit Janna Bauters (Volksbelangen). “Zeker nu de zomer voor de deur staat en er meer wielertoeristen en wandelaars zijn die zowel de Steenberg als Den Daele vaak gebruiken. Daarom hebben we besloten de snelheid terug te brengen op 50 kilometer per uur.”

Partijgenoot Bruno Vander Linden had de beperking liever ruimer gezien en niet enkel voor deze twee straten. “In plaats van de problemen straat per straat aan te pakken, zouden we beter een volledige visie uitwerken”, stelt hij voor op de gemeenteraad. Een opmerking die ook oppositiepartijen Groen en N-VA ter sprake brengen. Die visie moest uitgewerkt zijn in het mobiliteitsplan van de gemeente, maar volgens schepen Bauters waren de problemen in Den Daele en de Steenberg toen nog niet gekend. “De problemen zijn nu pas opgedoken, dus we willen kort op de bal spelen en een aanpassing doorvoeren. Anders moeten we wachten op de vervoerregioraad en dat zou te lang duren.”