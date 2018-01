Groene Pluim voor basisschool 2geltje 02u37 0 Foto Lieke D'hondt Het schoolteam van 2geltje was bijzonder blij met de Groene Pluim. Horebeke Basisschool 2geltje in Horebeke heeft op de nieuwjaarsreceptie van Groen HoBraMa de Groene Pluim 2017 gekregen. De partij reikt de prijs ieder jaar uit aan een inwoner of organisatie die zich op sociaal of ecologisch vlak inzet voor de gemeente.

Basisschool 2geltje verdient de pluim omdat het zich volgens Groen elke dag inzet voor een warme school waar diversiteit centraal staat. "Net dat is vaak moeilijk in een kleine dorpsschool. Het is een uitdaging om onze kinderen op te voeden tot wereldwijze jongeren die kunnen omgaan met de diversiteit die zo tekenend is voor onze samenleving", klonk het bij Groen. Als teken van appreciatie ontving het schoolteam van 2geltje een kunstwerk van de hand van Meyke de Leeuw. Directeur Rik Bossuyt was bijzonder blij met de Groene Pluim. "Wij zijn overdonderd, maar het is fijn om eens bejubeld te worden", aldus de directeur. (LDO)