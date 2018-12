Gewapende man verschanst zich in woning in Horebeke: speciale interventieteams van politie massaal aanwezig Ronny De Coster

11 december 2018

16u08

Bron: Eigen berichtgeving 37 Horebeke In het Oost-Vlaamse Horebeke heeft een gewapende man zich in zijn woning verschanst.

De lokale politie van Brakel heeft versterking opgeroepen van het speciale interventieteam van de federale politie. Die zijn massaal aanwezig, net als de brandweer van Brakel.

De man zou door een buur zijn opgemerkt toen hij met een wapen rondliep. Wanneer de politie ter plaatse kwam, zou hij zich in zijn huis hebben teruggetrokken. Het is op dit moment niet duidelijk of de gewapende man in het huis iemand vasthoudt.

Later meer.