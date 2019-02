Gemeenteraad herbeleven kan dankzij audioverslag op website Lieke D'hondt

26 februari 2019

17u15 0 Horebeke De gemeenteraad in Horebeke is voortaan integraal te herbeluisteren op de website van de gemeente. Het audioverslag vervangt in de nieuwe legislatuur het geschreven zittingsverslag.

“Een goede zaak”, zegt Groen-gemeenteraadslid Filip Hebbrecht. “Maar wel nog niet gebruiksvriendelijk. Het is te moeilijk om specifieke agendapunten terug te vinden omdat het audioverslag als één lang fragment online komt.” Katrien Blommaert, algemeen directeur van Horebeke treedt Hebbrecht bij. “We gaan bekijken hoe we het audioverslag kunnen opsplitsen per agendapunt. Dat moet het overzichtelijker maken voor de inwoners.”