Gemeentebestuur zet sportieve Horebekenaars in de bloemetjes Lieke D'hondt

27 maart 2019

16u27 0 Horebeke Wielrenner Aaron Van Der Beken en ruiter Kate Wiggins zijn in het gemeentehuis van Horebeke gehuldigd voor hun sportieve prestaties.

Aaron behaalde in 2018 twee ereplaatsen, finishte als vierde op het Belgisch kampioenschap voor junioren en was de tweede beste Belg op het wereldkampioenschap op de weg voor junioren. Kate blonk in 2018 opnieuw uit in het paardrijden. Ze is geselecteerd voor de nationale ploeg en eindigde 14de in de finale van het Europees kampioenschap dressuur. Allebei hopen ze de komende jaren door te stoten naar de profs en de seniors.