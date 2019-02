Gemeentebestuur laat extra containers plaatsen op kerkhoven om afval te sorteren Lieke D'hondt

26 februari 2019

17u23 0 Horebeke Op voorstel van Groen gaat de gemeente Horebeke het afval op de gemeentelijke kerkhoven scheiden.

“Momenteel staat zowel op het kerkhof in Sint-Maria-Horebeke als in Sint-Kornelis-Horebeke één container waar groenafval en restafval samen worden weggegooid. Planten, potgrond, plastic potten, verpakkingen, karton en kunstbloemen verdwijnen samen in dezelfde container”, zegt Filip Hebbrecht (Groen). “Wij stellen voor om twee containers te plaatsen: één voor groenafval en één voor restafval.” Schepen van Afvalbeleid Hendrik Blommaert (Volksbelangen) ziet ook voordelen in een gescheiden afvalverwerking. “We zullen het voorstel dan ook uitvoeren. Enkel op het protestants kerkhof kunnen we het niet realiseren, omdat dat in private handen is”, geeft de schepen mee.