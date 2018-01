Gemeentebestuur deelt fietslichtjes uit 02u43 0 Foto Ronny De Coster Burgemeester Joseph Browaeys kwam samen met enkele schepenen fietslichtjes uitdelen in basisschool 2geltje. Horebeke De kinderen van basisschool 2geltje in Horebeke waren gisteren allemaal enthousiast, want ze kregen fietslichtjes van het gemeentebestuur. Burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen) kwam samen met enkele schepenen de cadeautjes uitdelen.

"In deze periode van het jaar is het belangrijk dat de kinderen goed zichtbaar zijn op straat. Daarom doet de gemeente twee lichtjes cadeau aan alle 255 leerlingen in Horebeke", zei Browaeys.





Kinderen uit Horebeke die buiten de gemeente naar de basisschool gaan, mogen hun lichtjes afhalen op het gemeentehuis. De gemeente wil ook op andere vlakken bijdragen aan de fietsveiligheid, maar voelt zich beperkt in de mogelijkheden. "We willen wel meer fietspaden aanleggen, maar veel wegen zijn gewestwegen en daar kunnen wij niet over beslissen. We hebben in het verleden wel gezorgd voor bijvoorbeeld betere verlichting aan het zebrapad aan de school en in het nieuwe mobiliteitsplan staat fietsveiligheid ook hoog op de agenda", zei schepen Janna Bauters (Volksbelangen). (LDO)