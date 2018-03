Gemeente treedt toe tot Burensportdienst 29 maart 2018

De gemeente Horebeke is officieel lid geworden van de Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Dat is een intergemeentelijke samenwerking tussen buurgemeenten op het vlak van sport. Kleine gemeenten, zoals Horebeke, kunnen zo meer sportieve activiteiten aanbieden aan hun inwoners. "Met onze toetreding maken we een einde aan de blinde vlek die Horebeke was op de kaart en kunnen onze inwoners ook deelnemen aan de activiteiten. Elk jaar is een sportdag voor senioren en voor de jeugd. Er is ook een jaarlijkse infosessie voor verenigingen", licht schepen van Sport Janna Bauters (Volksbelangen) toe.





De eerstvolgende activiteit is een bijscholing over privacy voor sportclubs op 16 april. (LDO)