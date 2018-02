Gemeente overweegt camera's te hangen door sluikstorters 07 februari 2018

02u54 0 Horebeke Horebeke heeft last van een sluikstorter met een aparte stijl. De man of vrouw reed vorige week met de wagen naar de glascontainer in de Koekoekstraat, maar stapte niet uit om de flessen te deponeren. Het raampje van de wagen ging naar beneden, waarna de man of vrouw het glas gewoon naar buiten gooide. Burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen) overweegt door het incident om camera's te plaatsen.

Een buurtbewoner zag hoe een deel van de flessen op straat belandde door de werkwijze van de sluikstorter. De gemeentediensten kwamen ter plaatse om het glas op te ruimen, maar burgemeester Joseph Browaeys wil zo'n taferelen uiteraard verhinderen in de toekomst. "De werkwijze van deze persoon is wraakroepend. Een zak met afval naast de glascontainer zetten kan ik nog enigszins begrijpen, maar dit gaat te ver", vindt hij. Browaeys gaat nu op zoek naar een manier om het sluikstorten tegen te gaan. "We zullen met het schepencollege onderzoeken of we camera's kunnen plaatsen aan de glascontainers."





De Koekoekstraat is trouwens niet de enige plaats waar het af en toe fout loopt met vuilnis in Horebeke. "Ook aan het bosje in de Kauwenberg vinden we regelmatig zakken met vuilnis. We zullen toelating vragen aan de hogere overheden om ook daar camera's te plaatsen", besluit Browaeys. (LDO)