Gemeente blijft zoeken naar koper dekenij 19 mei 2018

02u39 0 Horebeke De dekenij in Sint-Maria-Horebeke is na twee openbare verkopen nog steeds niet verkocht. Groen vraagt daarom aan de meerderheid om het pand zelf te houden. Burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen) volhardt in zijn beslissing.

Zowel oppositiepartij N-VA als Groen zijn al van bij de start gekant tegen de verkoop van de dekenij in de Dorpstraat van Horebeke. Zij zien het pand liever als thuisbasis voor de lokale jeugd, verenigingen of cultuurinitiatieven. Groen vraagt daarom aan de meerderheid om de verkoop te annuleren en de Horebekenaars via een wedstrijd zelf voorstellen te laten doen om een nieuwe invulling te vinden.





Een dergelijke wedstrijd zal er wellicht niet komen, want het gemeentebestuur blijft achter de verkoop staan. "Er zijn veel geïnteresseerden, maar we mogen wettelijk gezien niet verkopen onder de geschatte prijs. Dat is de reden waarom het pand nog niet verkocht is", aldus Browaeys. Hij verzekert de Horebekenaars wel dat het bestuur werk maakt van nieuwe infrastructuur voor verenigingen. "De kerk van Sint-Kornelis krijgt een nieuwe bestemming. De dekenij ook openstellen voor verenigingen zou tot leegstand leiden." Volgens Groen zou de dekenij wel een ideale aanvulling zijn. "Een kerk is misschien geschikt voor concerten en tentoonstellingen, maar niet ideaal voor verenigingen." (LDO)