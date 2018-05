Fietsen, kanovaren en wandelen voor wolvin Naya 29 mei 2018

02u50 0 Horebeke Filip Hebbrecht uit Horebeke wil wolvin Naya een mooie habitat berzorgen in Limburg. Hij doet met drie natuurvrienden mee aan de sponsortocht Expeditie Natuurpunt.

Filip Hebbrecht onderneemt op 23 en 24 juni een fietstocht van Hasselt naar Mechelen om geld in te zamelen voor een natuurgebied in Beringen. Tijdens Expeditie Natuurpunt zamelen 75 teams geld in voor verschillende natuurgebieden en gaan ze twee dagen lang kanoën, wandelen of fietsen. Sophie Maris, Marco Tegelaar, Luk Daniëls en Horebekenaar Filip Hebbrecht vormen tijdens de expeditie 'Team Naya'. "Dat is de jonge wolvin die begin dit jaar opdook in Vlaanderen", legt Hebbrecht uit. "Met onze sportieve prestatie willen we zesduizend euro inzamelen voor de uitbouw van het natuurgebied in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen. Daar loopt de wilde wolvin sinds enkele maanden rond. We zijn trouwens goed op weg, want we hebben al 4.300 euro ingezameld."





De vier fietsers zamelen het geld in via allerlei acties en garanderen dat elke ingezamelde euro naar de aankoop van grond in de Vallei van de Zwarte Beek gaat.





Wolvenexcursie

Iedereen die Team Naya steunt, mag bovendien mee op wolvenexcursie door de Vallei van de Zwarte Beek op zondag 26 augustus. "Een wolf zullen we niet te zien krijgen, maar het wordt een verrassende kennismaking met een prachtig gebied", besluit Hebbrecht.





Team Naya steunen kan via expeditie.natuurpunt.be/project/9193. (LDO)