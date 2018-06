Elf kandidaten voor Groen 18 juni 2018

02u24 0 Horebeke De partij Groen Horebeke heeft haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Lijsttrekker Petra De Sutter krijgt aan de kop van de lijst gezelschap van Filip Hebbrecht en Hilde Bodyn.

Petra De Sutter, fertiliteitsdeskundige van het UZ Gent, zal zoals bekend in oktober de lijst trekken voor Groen in Horebeke. "Veel inwoners van Horebeke smachten naar een alternatief voor het huidige bestuur. Met elf gemotiveerde groenen op de lijst willen we in Horebeke dat verschil maken", zegt De Sutter. "We zullen vooral focussen op veiligheid voor fietsers en wandelaars, het behoud en de ontwikkeling van het groene karakter van Horebeke, initiatieven voor ouderen en jongeren en speel- en sportinfrastructuur. We willen ook meer transparantie en inspraak in het beleid voor de burgers." Op de lijst staan ook Bart Van de Water, Marijke Merckx, Florian Van de Walle, Zanien De Roose, Mose Lein, Liesbeth Lutjeharms, Michel Meuleman en Claire Vanhoutte. (LDO)