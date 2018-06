Eerste publieke laadpaal geïnstalleerd 08 juni 2018

Horebeke heeft vanaf nu een publieke laadpaal voor elektrische wagens. Het oplaadpunt staat op het Sint-Kornelisplein en kan twee wagens tegelijk opladen. De Vlaamse overheid wil het elektrisch rijden stimuleren en heeft daarom een plan opgesteld om in elke gemeente minstens één publieke laadpaal te plaatsen. Aan de laadpaal kunnen eigenaars van elektrische wagens hun auto tegen betaling met honderd procent groene energie opladen. Het gemeentebestuur is alvast blij met het oplaadpunt. "Sinds de installatie is de laadpaal al regelmatig in gebruik", zegt schepen van leefmilieu Hendrik Blommaert (Volksbelangen). (LDO)