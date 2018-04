Eerste gemeenteraad, eerste protestactie NA VIER MAANDEN EINDELIJK 75 MINUTEN DEMOCRATIE LIEKE D'HONDT

27 april 2018

03u02 0 Horebeke De inwoners en oppositieraadsleden van Horebeke hebben er lang op moeten wachten, maar gisteren vond dan toch de eerste gemeenteraad van dit jaar plaats. Het werd er meteen één van relatief lange duur: 75 minuten lang werd vergaderd.

Voor het eerst in vier maanden namen de gemeenteraadsleden nog eens de trap naar de eerste verdieping van het gemeentehuis op het Kerkplein in Horebeke. Daar opende burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen) om 19 uur stipt de eerste gemeenteraad van 2018. De vergadering lokte een tiental kijklustigen die het politieke spel wilden volgen. Dat spel wordt in Horebeke af en toe op het scherp van de snee gespeeld. Want hoewel er ook gelachen kan worden en we meer te weten komen over wie waar gaat wandelen met de hond en wiens zoon in de beek viel, worden er ook scherpe vragen gesteld. Oppositieraadslid Dieter Verscheure (N-VA) had voor de gelegenheid een uitgebreide lijst met vragen voorbereid, met als frappantste wie de Facebookpagina van de gemeente beheert. In één adem insinueerde hij dat het medium misbruikt wordt als propagandamiddel voor Volksbelangen. Een bewering die door het schepencollege ten stelligste werd ontkend, maar wel tekenend is voor de geladen sfeer in Horebeke.





Nieuwe poging

De vragen, opmerkingen en voorstellen van de oppositieraadsleden krijgen niet al te vaak een bevredigend gevolg. Katelijn Moerman (N-VA) zag nog geen enkel van haar voorstellen goedgekeurd worden. Gisteren deed ze een nieuwe poging en vroeg ze aan het schepencollege om te onderzoeken of het mogelijk is om in Horebeke de European Disability Card te introduceren. Daarmee kunnen personen met een handicap vlotter genieten van cultuur, sport en vrijetijdsbestedingen. Schepen van sociale zaken Hendrik Blommaert zal nu uitzoeken wat mogelijk is. Met die belofte kwam na 75 minuten een einde aan de openbare zitting van de eerste gemeenteraad van het jaar.





De eerste gemeenteraad leverde ook al een eerste protestactie op. Groen, die deze legislatuur niet in de gemeenteraad zetelt, verzamelde voor aanvang van de gemeenteraad aan de trappen van het gemeentehuis met een fietskar vol zwerfafval. De partij wou daarmee benadrukken dat zij mee achter het voorstel zat om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Dat wil zeggen dat Horebeke aan de Vlaamse regering vraagt om de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes met voorrang te behandelen. De invoering van statiegeld op dergelijk afval zou de afvalberg en de hoeveelheid zwerfafval moeten verkleinen. Het schepencollege keurde de toetreding tot de statiegeldalliantie goed op 16 april. Groen stuurde daar ook al op aan via een burgerinitiatief.





