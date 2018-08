Die nieuwe schommel in 't Koekoeksnest? GOEDGEKEURD! Redactie

25 augustus 2018

18u30 0 Horebeke Horebeekse kinderen bliezen zaterdag verzamelen op speelpleintje 't Koekoeksnest in de Koekoekstraat. Daar organiseerde de gemeente een speelpleindag.

Ondanks het wat frissere weer kwamen de kinderen uit Horebeke afgelopen weekend graag even buiten. Vooral de nieuwe schommel, waar meerdere kinderen zich tegelijk op kunnen uitleven, werd aan een grondige test onderworpen — en goedgekeurd.

"Voorlopig houden we het bij die ene nieuwe schommel, maar we hebben voorts ook de omheining veiliger gemaakt en zullen het speelplein beter onderhouden", zegt schepen van Recreatie Hendrik Blommaert (Volksbelangen). "De plaats is te beperkt om meer toestellen te plaatsen. En als je die te dicht op elkaar gaat plaatsen, dan is het niet veilig meer."

Naast de schommel biedt 't Koekoeksnest ook een bijenhotel en kunnen kinderen er naar hartenlust klauteren over boomstammen en zich uitleven in de speelgracht.