Diamanten huwelijk voor André en Marie 13 juni 2018

André Van Breusegem (81) en Marie Rampelberg (83) gaven elkaar zestig jaar geleden, op 31 mei 1958 het jawoord en dat hebben ze gevierd op het gemeentehuis. Het echtpaar had jarenlang een boerderij in Erwetegem, maar André werkte ook bij de Nationale Bank. Zijn grootste hobby was het houden van uilen en papegaaien. Marie hield er dan weer van om te reizen. Ook vandaag zit het paar niet stil. André is lid van heel wat verenigingen en Marie kweekt groenten in de serre. De jubilarissen kregen een zoon en een dochter en hebben al twee kleinzonen en twee achterkleinkinderen.





(LDO)