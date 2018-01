De politieke carrière van Joseph Browaeys 24 januari 2018

1964 Ondanks zijn beperkte politiek ambitie trekt Joseph Browaeys de lijst van Volksbelangen. De partij wint de verkiezingen onverwacht en doorbreekt zo de dominantie van de CVP-meerderheid. Na de overwinning wordt Browaeys burgemeester van Sint-Maria-Horebeke. Op dat moment is hij de jongste burgemeester van het land.





1973 Joseph Browaeys wordt raadslid in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Hij zal er zetelen tot 1985.





1977 Sint-Maria-Horebeke en Sint-Kornelis Horebeke fusioneren. Browaeys wordt de eerste burgemeester van de fusiegemeente.





1995 Browaeys wordt Vlaams Volksvertegenwoordiger. Uiteindelijk zal hij tot 2004 zetelen in verschillende commissies in het Vlaams Parlement.





2002 Prins Filip en prinses Mathilde brengen een bezoek aan Horebeke, één van de hoogtepunten uit de politieke carrière voor de burgemeester.





2014 Na 49 jaar burgemeesterschap is Browaeys de langstzittende burgemeester van het land.





2015 De inwoners van Horebeke vieren het 50-jarig jubileum van Joseph Browaeys met een stoet en een volksfeest. (LDO)