Dag van de Natuur: populieren maken plaats voor meer diversiteit in bos rond Schamperij Lieke D'hondt

25 november 2018

11u45 0 Horebeke Het bos in de Schamperij in Horebeke ondergaat een grondige vernieuwing. De boomkapper heeft de monotone populierenaanplant verwijderd en de werkgroep rond de Maarkebeekvallei van Natuurpunt Vlaamse Ardennen heeft er zoals voorzien het beheerplan een meer divers aanbod aan bomen en struiken aangeplant. Ze kregen daarbij hulp van KSA Oudenaarde en JNM Vlaamse Ardennen.

“Nog niet zo lang geleden werden hier populieren aangeplant”, legt conservator Johan Cosijn uit. “Voor de natuur is zo’n monotone populierenbeplanting niet aantrekkelijk. De andere bomen en struiken kregen te weinig kansen door deze snelgroeiende bomen.” Daar heeft de werkgroep nu verandering in gebracht. Na het verwijderden van de populieren plantten ze inheemse en standplaatsgeschikte bomen en struiken, zoals zomereik, haagbeuk, zoete kers, gewone esdoorn en wintereik. “Zo kan dit perceel evolueren naar een florarijk en gevarieerd voorjaarsbos.” In de zone tussen het bos en de weide komen soorten als sporkehout, Gelderse roos, hondsroos en sleedoorn. “Dankzij de herbebossing zullen meer dieren en planten hier een leefgebied vinden”, besluit medeconservator Ludo Bauwens.