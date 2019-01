CYNTHIA BROWAEYS | Klaar om fakkel over te nemen van vader Joseph 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Lieke D'hondt

03 januari 2019

09u22 0 Horebeke De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.

Horebeke Cynthia Browaeys (Volksbelangen) neemt de fakkel over van haar vader Joseph Browaeys. Hij bestuurde Horebeke 54 jaar lang, maar kondigde dit jaar zijn afscheid aan. Vader en dochter kijken samen uit naar de nieuwe legislatuur.

Het is gelukt, de opvolging is verzekerd. Welk gevoel geeft u dat?

Joseph Browaeys: Ik ben er heel gelukkig mee dat mijn eigen dochter het burgemeesterschap kan overnemen. De uitslag was trouwens exact zoals ik het voorspeld had, ondanks het feit dat er niet één maar twee oppositiepartijen waren. Met zeven zetels voor Volksbelangen tegenover vier voor de oppositie zit Cynthia toch een beetje op rozen.

Heeft u tips voor burgemeester Cynthia?

Joseph: Cynthia werkt al enkele jaren bij mij in het bureel en we bespreken de politiek natuurlijk vaak. Ze kent de gemeentepolitiek al goed. Ze ziet wat goed loopt en wat slecht gaat en kan daar zelf haar conclusies uit trekken. Het is aan haar om te beslissen hoe ze aan politiek zal doen.

Cynthia Browaeys: Wat ik zeker ga overnemen van mijn papa is altijd proberen om snel te handelen. Dat is zijn sterkte: mijn vader is dag en nacht beschikbaar, zeven op zeven. Dat ga ik ook proberen te doen. Als iemand een vraag heeft, mogen ze mij altijd bellen en zal ik zo snel mogelijk een antwoord geven. Dat wordt enorm geapprecieerd, vooral in een dorp zoals Horebeke.

Joseph: Dat is waar. Het maakt bovendien niet uit of het antwoord positief of negatief is. Het belangrijkste is dat de mensen weten waar ze staan. Ze hoeven bij ons geen veertien dagen te wachten op een antwoord.

Zijn er ook zaken die u absoluut anders wilt doen dan uw vader?

Cynthia: Als je 54 jaar burgemeester bent, zal je het niet slecht gedaan hebben. Het meeste dat hij heeft gedaan, was goed en dat wil ik ook verderzetten. Al ben ik me er wel van bewust dat de tijden veranderen. Sociale media interesseerden de twee boegbeelden (burgemeester Joseph Browaeys en eerste schepen Robert Demeuleneire, red.) niet. Het is belangrijk om daar nu verandering in te brengen. We zullen meer inzetten op de website van de gemeente en op Facebook. We mogen onszelf best wel eens bestoefen met alles wat we realiseren.

Wat zijn de belangrijkste werkpunten in de volgende legislatuur?

Cynthia: We willen in de mate van het mogelijke jeugdhuis Arcadia vernieuwen. Op die manier doen we iets voor jeugdbeweging Jeho, de jeugd van Arcadia en ook de derde leeftijd van Okra. Qua gebouwen is het ook de bedoeling om het gemeentehuis aan te passen en toegankelijker te maken en de kerk van Sint-Kornelis krijgt een herbestemming. We zitten samen met lokale verenigingen om een nieuwe invulling te vinden. We willen de kerk een culturele invulling geven met af en toe een concertje, toneeluitvoering of optredens van orkestjes. Ook de scholen moeten er terechtkunnen voor activiteiten.

Daarnaast blijven zwerfvuil en ook verkeersveiligheid belangrijke werkpunten, maar we blijven erbij dat het onmogelijk is om overal fietspaden te realiseren. We zullen echt geen elf huizen onteigenen om een fietspad aan te leggen. We zullen ons best doen om meer controles te laten uitvoeren en hier en daar een extra paaltje te plaatsen. We gaan ook nauw blijven samenwerken met de politie.

Joseph: Er is ook de vraag van de voetbalclub om uit te breiden en een extra plein aan te leggen, maar daar bestaan nog veel vraagtekens rond. Het onderhoud alleen al vraagt veel tijd en geld. Onlangs hebben we wel een nieuwe parking aangelegd, dus we moeten verder bekijken wat we nog voor de club kunnen doen.

De oppositie verwijt Volksbelangen soms het geld van de gemeente op te potten, maar het zal dus wel nodig blijken?

Cynthia: Inderdaad. We moeten ook de rioleringen nog verder aanpakken. Hoewel Horebeke een klein dorp is, is het redelijk uitgestrekt. Het zal veel geld kosten om de rioleringen te splitsen. We moeten ook nog een deel van de verlichting vervangen door ledverlichting. Er zijn dus al veel projecten in gang gezet die in de komende legislatuur uitgevoerd zullen worden en dat zal geld kosten.

De samenwerking met de oppositie verliep de afgelopen jaren niet bijzonder vlot. Hoe staat u daar tegenover?

Cynthia: Ik kom de leden van de oppositie regelmatig tegen. Ik geef hen altijd een hand en we kunnen het nodige tegen elkaar zeggen. Maar het is niet de bedoeling dat we samen op café gaan. Ik wil gewoon het beste voor Horebeke en zal dus wel samenwerken en luisteren naar hun ideeën. Ik sta open voor alles.

Heeft u nog een droom voor Horebeke?

Cynthia: We hebben zo veel, dus de droom is om Horebeke te behouden zoals het is. Horebeke leeft, maar we houden het liever klein en gezellig.

(LDO)