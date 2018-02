Chauffeur met 2,58 promille rijdt spiegel af 01 februari 2018

De 44-jarige M. G. uit Zulte kreeg in de de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 1.800 euro en twee maanden rijverbod opgelegd nadat hij met 2,58 promille alcohol in het bloed in Horebeke de spiegel van een geparkeerd voertuig afreed en vluchtmisdrijf pleegde. De man kon uiteindelijk worden opgepakt, omdat de bestuurder van de aangereden wagen hem had achtervolgd. "Ik was op weg naar de nachtwinkel om daar een fles alcohol te kopen", vertelde de man die op dat moment al een fles wodka op had. "Ik heb echter nooit gevoeld dat ik iets heb aangereden." De politierechter kon dat maar moeilijk geloven. (TVR)