Celestin Brewaeys wint de Groene Pluim van Groen Horebeke Lieke D'hondt

27 januari 2019

13u36 0 Horebeke Groen Horebeke heeft op haar nieuwjaarsreceptie de Groene Pluim uitgereikt aan Celestin Brewaeys. Hij organiseerde in de zomer van 2018 voor het eerst het muziekfestival Achterhof in Sint-Kornelis-Horebeke.

De Groene Pluim gaat elk jaar naar een persoon of organisatie die zich op sociaal, cultureel of ecologisch vlak heeft ingezet in Horebeke. Het initiatief van Celestin Brewaeys kon Groen Horebeke bekoren. “De gezellige weide waar Achterhof plaatsvond, vormde het decor waar jonge talentvolle muziekgroepen uit de Vlaamse Ardennen het publiek vermaakten. Iedereen was welkom en bovendien ging de opbrengst van Achterhof naar The Ocean Cleanup, een project dat het plastic afval uit de oceanen wil opruimen”, verduidelijkt Filip Hebbrecht van Groen.

Zoals de traditie het wil, kreeg de winnaar van de Groene Pluim ook dit jaar een kunstwerkje van de hand van Meyke de Leeuw.