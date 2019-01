Café ‘In Den Trap Op’ staat al 2,5 jaar te koop: “Nieuwe zaak zou schot in de roos zijn” Lieke D'hondt

08 januari 2019

14u49 0 Horebeke Al bijna 2,5 jaar staat café In Den Trap Op aan de N8 in Horebeke te koop. Wielrenners kunnen er geen welverdiende pauze meer nemen en de wielerklassiekers zijn er niet meer te volgen op tv. De zoektocht naar nieuwe kopers blijft dus duren. “Een nieuwe zaak zou hier een schot in de roos zijn.”

Jarenlang was café In Den Trap Op in Horebeke de trekpleister voor wielertoeristen die de Vlaamse Ardennen doorkruisten. Ook voetbalclub VV Horebeke vond er een vaste stek en iedereen in de wijde omgeving kende het café en zijn uitbaatster Marie-Jeanne. In 2016 besloot zij te stoppen op een hoogtepunt en het pand te koop te stellen, maar de zoektocht naar een nieuwe uitbater is tot nu toe nog geen succes gebleken.

“Horecapanden raken in Vlaanderen nu eenmaal vaak moeilijk verkocht, zeker als het de bedoeling is om de bestemming te behouden”, zegt Kristian Nobels van Immo Nobels. Hij heeft het pand sinds twee maanden in portefeuille. “Maar de uitzondering bevestigt de regel natuurlijk. In dit geval gaat het om een pittoresk pand dat vroeger heel gekend was in de streek. Ik ben ervan overtuigd dat het opnieuw een schot in de roos zou zijn als iemand hier een zaak zou uitbaten.”

Ondertussen zijn er besprekingen over het pand lopende, dus blijft Nobels goede hoop hebben op een verkoop. “Alles is ook mogelijk met het pand. Er kan opnieuw een zaak in komen, of iemand kan het verbouwen om erin te wonen. Als ik het zo zie, zou ik bijna zelf zin krijgen om het te kopen”, lacht hij.

Voor de geïnteresseerden: het pand staat momenteel te koop voor 249.000 euro. Naast een handelsruimte is er ook een woonhuis gekoppeld aan het pand.