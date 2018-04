Boze inwoner zet gemeentehuis 'te koop' ONDERTUSSEN IN HOREBEKE... 03 april 2018

Elders in de regio zaten ze met hun hoofd bij de koers, maar in Horebeke was er zondag nog tijd voor aprilvissen. Een misnoegde Horebekenaar zette er bij wijze van protest het gemeentehuis 'te koop'.





'Te koop, wegens in onbruik geraakte democratie', afficheerde de grappenmaker.





Hij somde ook op wat er volgens hem fout loopt in de gemeente. "Er zijn te weinig gemeenteraden, er is geen rechtszekerheid, persoonlijke belangen primeren boven het algemeen belang en er is een selectieve dienstverlening", stond er te lezen.





Burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen) wenste niet te reageren op de actie. "Als mensen daar plezier in scheppen, laat ik ze maar doen", reageert hij gelaten.