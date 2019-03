Binnenkort opnieuw leven in de brouwerij? Pand In Den Trap Op is na 2,5 jaar leegstand verkocht Lieke D'hondt

28 maart 2019

16u15 1 Horebeke Ongeveer 2,5 jaar heeft het geduurd om een nieuwe koper te vinden voor Café In Den Trap op in de Bovenstraat in Horebeke, maar nu is het eindelijk zover. De bordjes ‘te koop’ kunnen verdwijnen en de kopers kunnen het pand nieuw leven inblazen. Al is het nog even gissen wat de concrete plannen zijn.

Wie met de wagen de N8 tussen Oudenaarde en Brakel neemt of regelmatig gaat fietsen in de Vlaamse Ardennen, kent het legendarische café In Den Trap Op in Horebeke ongetwijfeld. Jarenlang was het pittoreske café één van de bekendste wielercafés van de Vlaamse Ardennen. Op wielerhoogdagen zaten toeristen van over de hele wereld er aan de toog en ook renners als Eddy Merckx, Stijn Devolder en Leif Hoste kwamen al eens langs. Tot spijt van velen trok de toenmalige uitbaatster Marie-Jeanne Schiettecatte in september 2016 de deur van het café definitief achter haar dicht.

“Ik heb mijn job 43 jaar lang met hart en ziel uitgeoefend. Ik heb er ongelooflijk van genoten, maar ik had geen zin om te blijven aanmodderen. Ik wou afscheid nemen in schoonheid en dat is ook gelukt”, vertelde de cafébazin daar in het verleden over.

Sindsdien stond het pand te koop en na pogingen van verschillende immokantoren is Immo Nobels er nu in geslaagd het pand te verkopen. Dat de vraagprijs, gestart aan 360.000 euro, na verloop van tijd ruim 100.000 euro is gedaald, heeft daar wellicht ook iets mee te maken. Dat het café zo lang te koop heeft gestaan, is volgens het immokantoor ook normaal voor een horecapand.

Mogelijkheden zijn legio

Wat het café extra bijzonder maakt, is dat het al dateert van het derde kwart van de negentiende eeuw. Sinds 2009 is het opgenomen in de inventaris voor onroerend erfgoed, maar het is vandaag niet beschermd. Wie het pand heeft gekocht en wat de plannen ermee zijn, is momenteel nog niet geweten. De mogelijkheden voor de nieuwe eigenaars zijn wel legio, want het ruime pand met handelsruimte en woongedeelte hoeft niet per se opnieuw als café ingericht te worden. Ook andere zelfstandige activiteiten zijn mogelijk in het gebouw, of het kan volledig als woonst ingericht worden. Het is dus nog even afwachten om te weten of we binnenkort opnieuw welkom zijn In Den Trap Op om onze dorst te lessen na een fietstocht door de Vlaamse Ardennen.